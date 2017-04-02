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Владимир Якушев: тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно

18:58 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

"Мне чемпионат понравился. Самое важное - на соревнования приехали практически все лучшие спортсмены страны, а также многочисленные болельщики. Биатлонисты показали интересные гонки, а любители спорта оказали им горячую поддержку. В итоге получился замечательный спортивный праздник", - подчеркнул глава региона.

Напомним, чемпионат России по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершился яркой победой, которую одержал в 15-километровой гонке с масс-старта тюменский биатлонист Евгений Гараничев. Тюменец Александр Логинов завоевал в этой гонке бронзовую медаль.

"В последний день соревнований два наших спортсмена поднялись на пьедестал почета. Это очень радует", - поделился впечатлениями Владимир Якушев.

Чемпионат России по биатлону проходил в Уватском биатлонном центре им. А.И. Тихонова и тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в период с 25 марта по 2 апреля. 

Евгений Бабенко

Теги: чемпионат России по биатлону , Евгений Гараничев , Жемчужина Сибири , Владимир Якушев , биатлон , Уват

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