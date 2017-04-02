Евгений Гараничев: тюменская биатлонная сборная - очень дружная семья

Теплый прием и атмосфера спортивного товарищества ожидают перспективных тюменских биатлонистов-юниоров во взрослых командах. Об этом заявил в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" тюменский биатлонист, бронзовый призер Олимпиады-2014, член сборной России Евгений Гараничев.

"По собственному опыту могу сказать, что переход из юниоров во взрослую команду - волнующее событие. Главное - как ты сможешь встроиться в новый коллектив, и как ребята тебя примут. Меня приняли хорошо, от души поздравляли с первыми успехами. Сегодня мы, опытные спортсмены, радуемся, когда во взрослые команды приходят перспективные юниоры, которым в будущем предстоит защищать честь нашей великой страны", - сказал Евгений Гараничев.

По мнению призера Олимпиады, поддержка товарищей по команде не менее важна для спортсмена, чем любовь болельщиков.

"Мы всегда готовы поддержать своего товарища как словом, так и делом. В сборной России наше общение друг с другом не ограничивается сборами, тренировками и соревнованиями, где мы обсуждаем спортивные темы: как отстрелялись, как самочувствие. Дни отдыха мы тоже очень часто проводим вместе", - рассказал спортсмен.

В сборной Тюменской области по биатлону тоже царит теплая атмосфера товарищества, добавил Евгений Гараничев. "Тюменская сборная - очень дружная команда. Все ребята работают на полную катушку. Поэтому юниоры, приходящие во взрослый коллектив, обязательно получают поддержку старших товарищей. Ведь мы не вечно будем бегать. Нужно готовить смену", - подчеркнул он.

Напомним, в Тюменской области действует система адаптации перспективных спортсменов-юниоров во взрослом спорте.

"Переход талантливых юниоров во взрослый спорт - большая проблема не только в биатлоне и лыжных гонках, но и в других видах спорта, например, в футболе. У нас много хороших юношей и девушек, которые показывают достаточно приличные результаты. Но, как только они переходят во взрослый спорт, мы подобных результатов почему-то не видим. Поэтому в 2014 году, сразу после завершения зимней Олимпиады в Сочи, подход к адаптации юниоров во взрослом спорте в регионе был пересмотрен", - рассказал губернатор Тюменской области член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

Обеспечить комфортный переход молодых спортсменов во взрослые команды - одна из главных задач, которые глава региона поставил перед тюменским тренерским штабом.

"Это комплексная и очень серьезная работа, которой вместе с тренерами занимаются и другие специалисты, в том числе врачи и психологи. Тюменские юниоры получают неплохую практику участия не только в региональных соревнованиях, но и в турнирах более высокого уровня", - отметил губернатор.

Евгений Бабенко