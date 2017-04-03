Тюменские фельдшеры скорой приняли роды на трассе

Преждевременные роды в автомобиле скорой помощи приняли тюменские фельдшеры у 32-летней женщины.

Рано утром на пульт диспетчера "03" поступил звонок от беременной женщины. Она пожаловалась диспетчеру на боли внизу живота. На вызов в село, отдаленное от города более, чем на 50 км, бригада медиков выехала незамедлительно.

После осмотра фельдшер скорой помощи решила госпитализировать пациентку со сроком беременности 35 недель в Перинатальный центр, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Мы должны были успеть, но из-за снегопада движение автомобиля на трассе было затруднено. Когда начались роды, мы были уже наготове - обработали свои руки антисептиком, надели перчатки, затем фельдшер Максим Дегтярев быстро вскрыл акушерский набор со стерильными инструментами и стал мне ассистировать. Через четыре минуты на свет появился мальчик весом 2800 граммов и ростом 45 сантиметров. Малыш закричал сразу и громко. У женщины это были уже четвертые роды, которые прошли легко, без осложнений", - рассказала фельдшер Олеся Садвокасова.