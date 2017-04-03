Шутка о минировании обернулась для жителя Аромашевского района уголовным делом

Фото следственного комитета РФ

За ложное сообщение о заминированном автомобиле возле Дома культуры будут судить мужчину в Аромашево.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ишима Василия Башинского отправлено в суд.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 15 февраля 2017 года Башинский в Доме культуры села Новопетрово Аромашевского района в компании пяти человек распивал спиртное. В четвертом часу утра он со своей знакомой вышел на улицу покурить и сказал, что его автомобиль ВАЗ-2114 заминирован. После этого мужчина попросил у знакомой сотовый телефон, позвонил на номер 911 и сообщил, что возле Дома культуры стоит заминированный автомобиль. Диспетчер информацию передала дежурному полиции. В Новопетрово была направлена оперативно-следственная группа, которая заминированный автомобиль не обнаружила. Башинский со своими знакомыми уехал на нем.

Через владелицу телефона, с которого был сделан ложный звонок, вышли на лжеминера. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.