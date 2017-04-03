Четыре тренера в тобольской спортшколе работали по фальшивым дипломам

abnewswire.com

Представление по поводу работы в спортшколе четырех тренеров по фальшивым дипломам внесла прокуратура Тобольска.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с просьбой проверить подлинность дипломов тренеров-преподавателей по хоккею детско-юношеской спортивной школы №1 обратился председатель родительского комитета. В связи с этим была проведена прокурорская проверка.

Изучение прокуратурой должностной инструкции тренера-преподавателя ДЮСШ №1 показало, что в ней отсутствует раздел "Требования к квалификации". Кроме того, установлено, что в спортшколе по фальшивым дипломам работают четыре тренера-преподавателя. Двое из них предъявили поддельные дипломы Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), а двое - Камского государственного института физической культуры (г. Набережные Челны).

Прокуратура Тобольска в адрес директора ДЮСШ №1 внесла представление об устранении нарушений закона. Кроме того, направила в полицию материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям тренеров, использовавших фальшивые дипломы.