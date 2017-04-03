Теракт в метро Санкт-Петербурга унес жизни десяти человек

Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте

В Санкт-Петербурге в метрополитене произошел взрыв. Пострадали около 50 человек, сообщает интернет-издание "Газета.Ру".

"На данную минуту — около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться", — сообщил в твиттере пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве. Пострадавших эвакуируют на вертолетах

Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК России.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о введении в действие оперативного плана на случай чрезвычайных происшествий. На место происшествия выехал вице-губернатор Игорь Албин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в качестве версий взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга рассматриваются все, в том числе террористический акт, передает РИА "Новости".

Взрыв произошел в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" метрополитена Санкт-Петербурга.

Как стало известно, Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.