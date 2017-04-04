Вступили в силу изменения в ПДД

Изменения в правилах дорожного движения, ограничивающие начинающих водителей, вступают в силу с 4 апреля.

Согласно новому порядку, утвержденному постановлением правительства России №333 от 24 марта 2017 года, водитель со стажем менее двух лет не может буксировать другие транспортные средства. Это должны делать более опытные шоферы.

А также начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров.

За отсутствие знака "Начинающий водитель" теперь предусмотрен штраф в 500 руб.

Другие поправки в правила дорожного движения одинаково касаются всех водителей.

Знак "Шипы" должен быть установлен на автомобилях, которые оборудованы шипованной резиной. За отсутствие этого знака также предусмотрен штраф в размере 500 руб. либо предупреждение. Такая административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Однако из данной статьи исключена такая мера, как снятие государственных номерных знаков с запретом эксплуатации транспортного средства, напоминает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.