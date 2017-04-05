Салат из сказок приготовят для юных тюменских читателей

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Интересные и познавательные встречи проведут библиотеки Тюмени 5 апреля.

На правовом часе в библиотеке №15 (ул. Минская, 98/3) учащиеся средних классов узнают, что такое закон, как защищать свои права. Начало в 10 часов.

В библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 10 часов начнется рассказ о русских народных сказках, главными героями которых являются волки. Дети узнают, что эти сказочные персонажи бывают не только злыми и голодными, но и верными добрыми друзьями, а иногда трусливыми и глупыми.

Во время беседы "В сказке очень много смысла", которая начнется в 11 часов в библиотеке №7 (ул. Камчатская, 1а), дети научатся не только искать в сказках смысл, но и сами предложат прочитать произведения, которые воспитывают доброту, трудолюбие, ответственность, честность, храбрость, поучаствуют в викторине и прослушают шуточный "Салат из сказок".

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут начнется литературный круиз под названием "Сказки дедушки Чукоши", посвященный Международному дню детской книги. Младшие школьники примут участие в сказочной викторине по произведениям Корнея Чуковского.

На игровом часе в библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 12 часов ребята узнают много интересного о пернатых друзьях человека, посмотрят мультфильм "Это что за птица?".

Интересный рассказ в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется в 12 часов. Он посвящен Международному дню птиц, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Как веселятся 1 апреля в разных странах? Ребята узнают об этом, приняв участие в игровой программе в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1). Начало в 13 часов.

В 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) школьники узнают о таких премиях в области подростковой литературы как "Книгуру", "Премия имени Сергея Михалкова", "Премия имени Владислава Крапивина", "Премия имени Александра Грина", об истории этих наград и об авторах, которым они были присуждены.

Агроном и телеведущая передачи "Вести. Дача" Лилия Лихачева в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) даст практические советы по посадке, выращиванию плодовых и овощных культур в условиях региона. Начало в 13 часов.

В рамках видеосалона "Семицветик" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) мальчики и девочки на чайной встрече увидят, какие бывают путешествия, и расскажут, как можно попасть в приключения в домашних условиях. Начало в 13 часов.

Соб. инф.