up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 0..2 С 8 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Салат из сказок приготовят для юных тюменских читателей

08:27 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
antalyacocukpsikologu.com

Интересные и познавательные встречи проведут библиотеки Тюмени 5 апреля.

На правовом часе в библиотеке №15 (ул. Минская, 98/3) учащиеся средних классов узнают, что такое закон, как защищать свои права. Начало в 10 часов.

В библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 10 часов начнется рассказ о русских народных сказках, главными героями которых являются волки. Дети узнают, что эти сказочные персонажи бывают не только злыми и голодными, но и верными добрыми друзьями, а иногда трусливыми и глупыми.

Во время беседы "В сказке очень много смысла", которая начнется в 11 часов в библиотеке №7 (ул. Камчатская, 1а), дети научатся не только искать в сказках смысл, но и сами предложат прочитать произведения, которые воспитывают доброту, трудолюбие, ответственность, честность, храбрость, поучаствуют в викторине и прослушают шуточный "Салат из сказок".

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов 30 минут начнется литературный круиз под названием "Сказки дедушки Чукоши", посвященный Международному дню детской книги. Младшие школьники примут участие в сказочной викторине по произведениям Корнея Чуковского.

На игровом часе в библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 12 часов ребята узнают много интересного о пернатых друзьях человека, посмотрят мультфильм "Это что за птица?".

Интересный рассказ в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется в 12 часов. Он посвящен Международному дню птиц, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Как веселятся 1 апреля в разных странах? Ребята узнают об этом, приняв участие в игровой программе в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1). Начало в 13 часов.

В 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) школьники узнают о таких премиях в области подростковой литературы как "Книгуру", "Премия имени Сергея Михалкова", "Премия имени Владислава Крапивина", "Премия имени Александра Грина", об истории этих наград и об авторах, которым они были присуждены.

Агроном и телеведущая передачи "Вести. Дача" Лилия Лихачева в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) даст практические советы по посадке, выращиванию плодовых и овощных культур в условиях региона. Начало в 13 часов.

В рамках видеосалона "Семицветик" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) мальчики и девочки на чайной встрече увидят, какие бывают путешествия, и расскажут, как можно попасть в приключения в домашних условиях. Начало в 13 часов.

Соб. инф.

Теги: птицы , День смеха , библиотеки , Корней Чуковский , садоводы

Последние новости

10:27 Уральская учительница довела первоклассницу до психического расстройства
10:16 Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции
10:05 Девушка на иномарке сбила ребенка на переходе в Тюмени Фото
09:54 Владимир Пучков отметил профессионализм и мужество спасателей, работавших на месте теракта в Санкт-Петербурге
09:43 Югорчанин стал лучшим шахматистом УФО
09:32 На Югру обрушился мощный снегопад
09:21 Северяне были сильнее "Сибири"
09:10 Жители Тюмени помогают автоинспекторам выявлять нарушения правил движения
09:00 Проект создания скверов шаговой доступности разрабатывают в Тюмени
08:49 Сургутский теннисист может получить две награды в Сочи
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Владимир Якушев: тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно

Политика

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Экономика

Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции

Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа

Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов

Общество

На Югру обрушился мощный снегопад

Жители Тюмени помогают автоинспекторам выявлять нарушения правил движения

Проект создания скверов шаговой доступности разрабатывают в Тюмени

Спорт

Югорчанин стал лучшим шахматистом УФО

Северяне были сильнее "Сибири"

Сургутский теннисист может получить две награды в Сочи

Происшествия

Уральская учительница довела первоклассницу до психического расстройства

Девушка на иномарке сбила ребенка на переходе в Тюмени

Владимир Пучков отметил профессионализм и мужество спасателей, работавших на месте теракта в Санкт-Петербурге

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+