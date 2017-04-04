up

4.04.2017 вторник

EUR 59.8953

USD 56.1396

В Тюмени -6..-8 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Приемы ликвидации лесных пожаров отрабатывают в Тюменской области

16:52 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента лесного комплекса Тюменской области

Межрайонные учения по отработке технических способов и тактических приемов ликвидации лесных пожаров запланированы в Упоровском и Уватском лесничествах с 12 по 20 апреля.

Предполагается, что в мероприятии примут участие более 160 человек: специалисты областного департамента лесного комплекса, Тюменского управления лесами, Тюменской авиабазы и др.

Будет отрабатываться спуск десантников-пожарных из вертолета. В район лесного пожара не всегда удается добраться наземным транспортом, а при доставке сил и средства авиацией - подобрать площадку для безопасного приземления. В таких случаях принимается решение на высадку десанта в районе пожара с помощью вертолета. Летчик подбирает с воздуха площадку, над которой и зависает вертолет. Затем наблюдатель открывает дверь и сбрасывает особо прочный шнур, по которому с помощью роликового спускового устройства прямо с вертолета на землю спускаются десантники. Максимальная высота до земли при этом может достигать 40 метров. Во время тренировки отслеживается взаимодействие летчика-наблюдателя и десантника, скорость спуска (средняя – 3 м в секунду), правильное приземление и др.

Также во время учений планируется провести тушение условного пожара с помощью водосливного устройства ВСУ-5: вертолет производит забор воды из близлежащего водоема и на внешней подвеске доставляет ее в район действующего пожара. Специалистам необходимо отточить навыки и умения по подцепке водосливного устройства, мягких емкостей, выбору правильного угла и момента слива воды. Важным моментом для точного попадания в цель является и отработка взаимодействия экипажа воздушного судна и специалистов в тушении пожара на земле.

Кроме того, запланирован облет очага пожара на самолете, защита населенного пункта от лесного пожара, создание минерализованных полос, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: Упоровский район , Уватский район , учения , лесные пожары , лес

Последние новости

17:47 Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде
17:41 В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум
17:36 На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал Фото
17:25 Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском
17:14 Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа
17:03 Умных вещей на Урале стало на треть больше
16:57 Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов
16:52 Приемы ликвидации лесных пожаров отрабатывают в Тюменской области
16:41 В Боровском прикрыли наркопритон
16:30 Избран новый сопредседатель общественного совета при УФАС по Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Владимир Якушев: тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно

Политика

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Экономика

Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа

Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов

В Тюменской области перевыполнили план по добыче нефти в 2016 году

Общество

В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум

На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал

Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском

Спорт

Финал Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Сургутский теннисист обыграл столичного соперника

Северянка завоевала бронзу шахматного Кубка России  

Происшествия

Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде

В Боровском прикрыли наркопритон

Предпринимательницу из Ишима обвиняют в неуплате налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+