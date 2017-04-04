Приемы ликвидации лесных пожаров отрабатывают в Тюменской области

Фото департамента лесного комплекса Тюменской области

Межрайонные учения по отработке технических способов и тактических приемов ликвидации лесных пожаров запланированы в Упоровском и Уватском лесничествах с 12 по 20 апреля.

Предполагается, что в мероприятии примут участие более 160 человек: специалисты областного департамента лесного комплекса, Тюменского управления лесами, Тюменской авиабазы и др.

Будет отрабатываться спуск десантников-пожарных из вертолета. В район лесного пожара не всегда удается добраться наземным транспортом, а при доставке сил и средства авиацией - подобрать площадку для безопасного приземления. В таких случаях принимается решение на высадку десанта в районе пожара с помощью вертолета. Летчик подбирает с воздуха площадку, над которой и зависает вертолет. Затем наблюдатель открывает дверь и сбрасывает особо прочный шнур, по которому с помощью роликового спускового устройства прямо с вертолета на землю спускаются десантники. Максимальная высота до земли при этом может достигать 40 метров. Во время тренировки отслеживается взаимодействие летчика-наблюдателя и десантника, скорость спуска (средняя – 3 м в секунду), правильное приземление и др.

Также во время учений планируется провести тушение условного пожара с помощью водосливного устройства ВСУ-5: вертолет производит забор воды из близлежащего водоема и на внешней подвеске доставляет ее в район действующего пожара. Специалистам необходимо отточить навыки и умения по подцепке водосливного устройства, мягких емкостей, выбору правильного угла и момента слива воды. Важным моментом для точного попадания в цель является и отработка взаимодействия экипажа воздушного судна и специалистов в тушении пожара на земле.

Кроме того, запланирован облет очага пожара на самолете, защита населенного пункта от лесного пожара, создание минерализованных полос, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Соб. инф.