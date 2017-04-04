Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

www.uvatregion.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференцсвязи выступил на заседании коллегии по безопасности, которое провел полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

Глава региона сообщил о противопаводковых мероприятиях.

От Тюменской области в совещании также участвовали главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, прокурор региона Владимир Владимиров, начальник областного управления МЧС Юрий Алёхин, представители территориальных управлений МВД, Ростехнадзора, Федерального агентства водных ресурсов, Росприроднадзора.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в результате террористического акта в Петербурге. Перейдя к повестке, полпред отметил, что наиболее сложная ситуация с паводком в 2016 году сложилась в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. В зоне подтопления оказались 178 населенных пунктов, более полутора тысяч жилых домов, в которых проживали свыше пяти тысяч человек. "По прогнозам, весна в текущем году готовит аналогичные сюрпризы, - отметил Игорь Холманских и призвал руководителей регионов организовывать работу с учетом прошлогоднего опыта, особое внимание обратить на состояние гидротехнических сооружений.

Как пояснил Владимир Якушев, в Тюменской области в этом году подъем воды до метра выше нормы ожидается на реках Иртыш (у г. Тобольск), Тура (у г. Тюмень), Ишим (с. Ильинка - г. Ишим), а река Вагай может подняться до 1,5 - 2,5 м выше нормы. В зоне возможного подтопления могут оказаться до 116 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях.

"В феврале мы утвердили план комплексных мероприятий по защите населения и территорий при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период 2017 года. В соответствии с планом в области проводятся превентивные мероприятия. В муниципалитетах проверена система оповещения населения, проведены подворовые обходы, уточнены и откорректированы планы эвакуаций. Согласованы и определены пункты временного размещения населения из потенциально подтапливаемых населённых пунктов. На территории области мы готовы развернуть 478 таких пунктов вместимостью более 88 000 человек", - сообщил губернатор.

Глава области доложил, что проведен необходимый ремонт гидротехнических сооружений. В Ишимском районе построен водоотводной канал - от озера Сухое для сброса части стока реки Мергенька в реку Ишим. Скотомогильники, полигоны твердых бытовых отходов в зоны подтопления не попадают.

Для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств: 6 тыс. 500 человек личного состава; 1 тыс. 450 единиц техники. В регионе проводятся учения и тренировки по отработке вопросов реагирования на угрозы возникновения ЧС, прогнозирования возможной обстановки. "В целом подготовка к предстоящему паводку на территории идет планово, Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск весенне-летнего половодья 2017 года", - резюмировал губернатор.