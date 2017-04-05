Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

mcx.ru

Компенсировать крестьянам часть расходов, потраченных на работы по возвращению в оборот ранее используемой пашни, предлагают депутаты Тюменской областной думы.

С таким предложением к областному правительству обратились члены комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, заслушав информацию о реализации закона Тюменской области "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования".

"До 2013 года у нас такая программа действовала, - пояснил председатель комитета Владимир Ковин. - И за каждый возвращенный в оборот гектар пашни крестьянин получал до 3 тысяч субсидии. Такой подход себя оправдывал".

В Тюменской области, по словам председателя думского комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимира Ковина, около 50 тыс. гектар заброшенной пашни, которую еще можно вернуть в производство.

В 2017 году, по словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, будет задействовано более 5 тыс. га таких земель.

"Вместе с товаропроизводителями мы составили план введения в оборот ранее используемые пашни", - пояснил он.

Борис Олейник