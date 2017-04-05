Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Фото УМВД России по Тюменской области

Житель Тюменского района предстанет перед судом за серию краж фрагментов могильных оградок.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 24 декабря 2016 года по 16 января 2017 года 48-летний мужчина крал фрагменты металлических ограждений могил с Борковского кладбища, а также кладбищ вблизи сел Щербак и Каскара и сдавал их в пункт приема металла.

По делу потерпевшими признаны 26 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 450 тыс. рублей.

18 января 2017 года злоумышленника задержали и 19 января по решению суда заключили под стражу.

В ходе следствия 14 фрагментов металлических ограждений были изъяты из пункта приема металла и возвращены пострадавшим.Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.