Tele2 представляет новую тарифную линейку в Тюменской области

Альтернативный оператор мобильной связиTele2 запускает федеральную линейку тарифов "Мой". Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

На смену пакетным тарифам линейки "Черный" приходит совершенно новый продукт Tele2 с другой архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов "Мой" отражает близость интересам абонента: "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Мой разговор". Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка "Мой" имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и абонентам оператора по всей России, теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки "Мой" остатки не использованных в текущем месяце минут, sms и гигабайтов переносятся на следующий период. Кроме того, оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет раздавать Интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет "Мой Tele2". Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Для клиентов компании в Тюменской области его цена составит восемь рублей в сутки. По сравнению с тарифом "Черный" в предложении "Мой Tele2" существенно вырос объем трафика – с одного до пяти гигабайт.

"Мой онлайн" подойдет активным пользователям Интернета, абонентская плата составит 290 рублей, в тариф входит 8 Гб трафика и 350 минут на все номера других операторов региона. "Мой онлайн+" − это классический "тяжелый" тариф, включающий большой объем трафика (10 Гб) и пакет минут (600 минут на все номера других операторов региона).

Тариф "Мой разговор" разработан специально для тех, кому важен пакет минут для звонков на номера других операторов региона и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом "Мой разговор" предусматривает пакет интернета (3 Гб) для комфортного пользования услугами передачи данных.

Новую тарифную линейку в Тюменской области Tele2 внедрит 5 апреля 2017 года. Действующие тарифные планы: "Оранжевый", "Черный", "Очень черный", "Беспредельно черный", "Самый черный" и "Сверхчерный" с 5 апреля 2017 закрыты для подключений и переходов.

"Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию "Другие правила" и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей", - отметил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.