Предприятиям региона предлагают поощрять сотрудников путевками в Сочи

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудничество в области оздоровления работников предлагают предприятиям региона представители администрации Сочи и туроператоры.

Об этом рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в Сочи ездят лечиться пенсионеры и те, кто плохо себя чувствует, однако правильнее было бы следить за здоровьем и заниматься его поддержкой регулярно.

Как отметил директор по развитию "РОСЮГКУРОРТ" Дмитрий Пан, лучшим сотрудником для предприятия всегда будет здоровый сотрудник.

"Программа "Открытый юг" работает с 2004 года и охватывает 65 санаториев. До конца июня по ней можно приобрести путевку стоимостью от 1 тысячи 400 рублей в сутки за процедуры, трехразовое питание и проживание в двухместных стандартных номерах. Эта программа особенно востребована в промышленных городах. Мы проводили мониторинг и выяснили, что если сотрудник ежегодно проходит лечение в Сочи, то количество больничных листов на предприятии в дальнейшем сокращается", - пояснил он и подчеркнул, что предложения по этой программе есть во всех турагентствах Тюмени и для всех жителей.

Дарья Казакова