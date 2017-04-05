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Тюменские вузы готовят кадры под конкретные проекты СИБУРа

18:42 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Подготовку кадров для СИБУРа обсудили на рабочей встрече с руководством предприятия в Тобольске в рамках визита в Тюменскую область специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что хотелось бы, чтобы не одна треть, а гораздо больше представителей нашего региона работали на этой площадке. "Понимание и взаимодействие с руководством компании есть, образовательные программы подготовки специалистов выстраиваются с учетом потребности СИБУРа", - отметил Владимир Якушев.

Сергей Иванов поинтересовался тем, как много непрофильных специальностей на данный момент в Тюменском индустриальном университете. Губернатор пояснил, что в регионе достаточно серьезно работают в этом направлении, уже два года назад приняты меры по сокращению непрофильных направлений и снижению набора на специальности, невостребованные рынком.

"Тюменский индустриальный университет входит в проект опорных вузов России. В числе первых требований к высшим учебным заведениям технического профиля при защите образовательных программ, каким и является ТИУ, - максимальное соответствие специальностей профилю вуза. Если он не следует планам по сокращению набора на непрофильные направления, то не может претендовать на получение субсидий. Это очень серьезный стимул для университета придерживаться такого курса",- подчеркнул Владимир Якушев.

По словам председателя правления СИБУРа Дмитрия Конова, компания активно взаимодействует в формате дуального образования с высшими и средними учебными заведениями в восьми регионах страны.

Глава Тобольска Владимир Мазур привел конкретный пример такого сотрудничества - из 92 выпускников филиала ТИУ в духовной столице Сибири 68 устроились работать в СИБУР.

Теги: Тюменский индустриальный университет , Владимир Мазур , Сергей Иванов , образование , СИБУР , Дмитрий Конов , Владимир Якушев

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