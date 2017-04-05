up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

19:01 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Более 22 млрд куб. м попутного нефтяного газа переработал СИБУР в 2016 году, тем самым предотвратив выбросы в атмосферу почти 7 млн тонн CО2. Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову во время посещения тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Предприятия СИБУРа в Тобольске посетили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Амурской области Александр Козлов.

"Проблеме утилизации попутного нефтяного газа сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне. СИБУР вносит заметный вклад в предотвращение его сжигания, предоставляя нефтяным компаниям экологически и экономически эффективное решение - переработку ПНГ для производства нефтехимической продукции, которая в результате используется во всех сферах жизни", - прокомментировал Дмитрий Конов.

Реализация проекта "ЗапСибНефтехим" направлена на дальнейшее развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

Официальные лица осмотрели передвижную экологическую лабораторию, которую ООО "СИБУР Тобольск" приобрел в 2014 году. Она отслеживает загрязнение атмосферного воздуха, контролирует выбросы на границе санитарно-защитной зоны предприятия в зависимости от направления ветра.

После знакомства с производствами СИБУРа гости посетили Тобольский филиал Тюменского индустриального университета. Здесь, как и в других образовательных и спортивных учреждениях Тобольска, в рамках программы "Вторая жизнь пластика", которая совместно реализуется администрацей города, компанией и "Тюменским заводом полимерных изделий" было установлено несколько баков для раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки. Дмитрий Конов подчеркнул, что полимерные материалы, производимые из отходов нефтегазодобычи, энергоэффективные и долговечные, с потенциалом 100% переработки, полностью соответствуют экологическому принципу экономики замкнутого цикла.

Завершающей частью рабочего визита в Тобольск станет участие руководителей СИБУРа и гостей в баскетбольном матче в рамках регионального отборочного этапа программы "Школа баскетбола" - совместной инициативы СИБУРа, Единой лиги ВТБ, БК Зенит, при поддержке Российской федерации баскетбола.

Теги: попутный нефтяной газ , Тобольская промышленная площадка , Сергей Иванов , СИБУР , Владимир Якушев , Дмитрий Конов , ЗапСибНефтехим

Последние новости

19:01 СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа
18:49 Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки
18:42 Тюменские вузы готовят кадры под конкретные проекты СИБУРа
18:05 Тюменские семеноводы обеспечивают потребности региона в семенах зерновых и зернобобовых культур
17:54 6 апреля - события дня
17:43 Tele2 представляет новую тарифную линейку в Тюменской области
17:32 В паводок российские почтальоны пересядут на вездеходы, катера и вертолеты
17:21 Детско-юношеские центры и спортшколы Тюмени представят программы летнего отдыха
17:14 Анатолий Пахомов: Сочи - семейный курорт для любого кошелька
17:10 В магазине Салехарда открыли первую бесплатную социальную полку
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Тюменские вузы готовят кадры под конкретные проекты СИБУРа

Политика

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Экономика

Тюменские семеноводы обеспечивают потребности региона в семенах зерновых и зернобобовых культур

В магазине Салехарда открыли первую бесплатную социальную полку

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Общество

6 апреля - события дня

Tele2 представляет новую тарифную линейку в Тюменской области

В паводок российские почтальоны пересядут на вездеходы, катера и вертолеты

Спорт

Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Тюменцев приглашают на массовую зарядку

В России назовут самую сильную школу

Происшествия

Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+