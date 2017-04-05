СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

admtyumen.ru

Более 22 млрд куб. м попутного нефтяного газа переработал СИБУР в 2016 году, тем самым предотвратив выбросы в атмосферу почти 7 млн тонн CО2. Об этом сообщил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову во время посещения тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Предприятия СИБУРа в Тобольске посетили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Амурской области Александр Козлов.

"Проблеме утилизации попутного нефтяного газа сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне. СИБУР вносит заметный вклад в предотвращение его сжигания, предоставляя нефтяным компаниям экологически и экономически эффективное решение - переработку ПНГ для производства нефтехимической продукции, которая в результате используется во всех сферах жизни", - прокомментировал Дмитрий Конов.

Реализация проекта "ЗапСибНефтехим" направлена на дальнейшее развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров.

Официальные лица осмотрели передвижную экологическую лабораторию, которую ООО "СИБУР Тобольск" приобрел в 2014 году. Она отслеживает загрязнение атмосферного воздуха, контролирует выбросы на границе санитарно-защитной зоны предприятия в зависимости от направления ветра.

После знакомства с производствами СИБУРа гости посетили Тобольский филиал Тюменского индустриального университета. Здесь, как и в других образовательных и спортивных учреждениях Тобольска, в рамках программы "Вторая жизнь пластика", которая совместно реализуется администрацей города, компанией и "Тюменским заводом полимерных изделий" было установлено несколько баков для раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки. Дмитрий Конов подчеркнул, что полимерные материалы, производимые из отходов нефтегазодобычи, энергоэффективные и долговечные, с потенциалом 100% переработки, полностью соответствуют экологическому принципу экономики замкнутого цикла.

Завершающей частью рабочего визита в Тобольск станет участие руководителей СИБУРа и гостей в баскетбольном матче в рамках регионального отборочного этапа программы "Школа баскетбола" - совместной инициативы СИБУРа, Единой лиги ВТБ, БК Зенит, при поддержке Российской федерации баскетбола.