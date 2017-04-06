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Следствие вышло на след сторонников предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге

14:35 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosgvard.ru

В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге следователи установили несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с предполагаемым террористом Акбаржоном Джалиловым.

В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России отрабатывают связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель.

В результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.

Теги: Санкт-Петербург , взрыв , метро , следователи , уголовное дело

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