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Тюменцы почтили память погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

19:02 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени почтили память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга гражданской акцией "Питер, Тюмень с тобой", которая состоялась в 18 часов на Цветном бульваре. Мероприятие собрало более 500 человек.

Активные горожане уже организовали мемориал в память о погибших на нулевом километре на Цветном бульваре. С момента трагедии и до сегодняшнего дня цветы на этом месте появлялись регулярно.

Некоторые участники акции принесли импровизированные плакаты, на которых они написали слова поддержки в адрес петербуржцев. Акция началась со стихов Анны Ахматовой, сразу после которой жертв теракта почтили минутой молчания.

Перед собравшимися выступили несколько тюменцев, в их числе был и директор драматического театра Сергей Осинцев. Он отметил, что с Санкт-Петербургом его связывают особые события.

"Я пять лет учился в этом городе, у меня множество друзей и знакомых оттуда. Наш театр постоянно сотрудничает с творческими коллективами и постановщиками из северной столицы. Поэтому известие о таком событии из любимого мною города, который всегда был местом спокойствия, повергло меня в шок. Нам нельзя поддаваться страху, это самое главное", - отметил он.

Организаторы акции предоставили слово и директору по развитию проекта "Моя территория" Ольге Петрушиной. Еле сдерживая слезы, она рассказала, почему пришла на акцию.

"Это страшно, когда в наших мирных городах происходят подобные трагедии. Каждый день все семьи собираются дома после трудового или выходного дня, а кто-то уже не увидит своих близких живыми никогда. Давайте будем ценить каждый миг, каждый момент, который мы проводим рядом с родными людьми", - сказала она.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель.

В результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.

Вместе с Петербургом скорбит вся страна.

Владислав Соколов

Теги: теракт , метро , Санкт-Петербург , минута молчания , акция

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