up

7.04.2017 пятница

EUR 60.0827

USD 56.4369

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Валерий Бровкин: у терроризма нет национальностей

19:50 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

У терроризма нет национальной принадлежности. Мы выстоим. Нас не запугать.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" полковник милиции, ветеран боевых действий, депутат Тюменской городской думы Валерий Бровкин.

Он вместе с другими тюменцами пришел на гражданскую акцию "Питер, Тюмень с тобой", которая прошла на Цветном бульваре 6 апреля.

"Этот город для меня родной, у меня там живут родные люди — два брата. И третьего апреля там погибли мирные люди. Я пришел сегодня сюда, чтобы проявить солидарность с петербуржцами, показать, что мы едины, что нас не запугать. Нас не запугать. Мы против террора", - сказал он.

Бровкин отметил, что сам не раз участвовал в контр-террористических операциях по долгу службы и не понаслышке знает, что такое террор.

"К сожалению, в этой страшной борьбе я потерял своих друзей, но тем не менее, мы выстояли то страшное время. Я думаю, что и сейчас мы выстоим. Нас не запугать. Террор, это жестокая вещь и ужасно, когда погибают мирные, невинные люди", - подытожил он.

﻿
admtyumen.ru
1 /

Владислав Соколов

Теги: теракт , метро , Санкт-Петербург , Валерий Бровкин , акция

Последние новости

20:15 Нужно быть бдительными и оберегать родных и близких, считает Сергей Осинцев Фото
19:50 Валерий Бровкин: у терроризма нет национальностей Фото
19:02 Тюменцы почтили память погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге Фото
18:05 Волшебная мозаика из ненужных вещей появится в областной библиотеке
17:54 7 апреля - события дня
17:43 На тюменский турнир по фитнес-аэробике приедут более четырехсот спортсменов
17:32 В Ишиме наркополицейские заставляли граждан рвать коноплю
17:21 Кошка по кличке Дио ищет дом
17:10 В Челябинске мужчина, получив сорок ударов ножом, вызвал полицию
17:00 Tele2 и Тинькофф Банк запускают нового виртуального оператора связи
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Политика

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Экономика

Tele2 и Тинькофф Банк запускают нового виртуального оператора связи

Поставщики продуктов питания могут пожаловаться на торговые сети в регионе

Международный объединенный учебный центр займется повышением качества подготовки кадров для ТЭК

Общество

Нужно быть бдительными и оберегать родных и близких, считает Сергей Осинцев

Валерий Бровкин: у терроризма нет национальностей

Тюменцы почтили память погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

Спорт

На тюменский турнир по фитнес-аэробике приедут более четырехсот спортсменов

Тюменские шахматисты выиграли медали на Урале

Югорчане лидируют в финале ЮХЛ

Происшествия

В Ишиме наркополицейские заставляли граждан рвать коноплю

В Челябинске мужчина, получив сорок ударов ножом, вызвал полицию

В Тюмени полицейские изъяли героин в крупном размере
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+