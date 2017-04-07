Валерий Бровкин: у терроризма нет национальностей

У терроризма нет национальной принадлежности. Мы выстоим. Нас не запугать.
Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" полковник милиции, ветеран боевых действий, депутат Тюменской городской думы Валерий Бровкин.
Он вместе с другими тюменцами пришел на гражданскую акцию "Питер, Тюмень с тобой", которая прошла на Цветном бульваре 6 апреля.
"Этот город для меня родной, у меня там живут родные люди — два брата. И третьего апреля там погибли мирные люди. Я пришел сегодня сюда, чтобы проявить солидарность с петербуржцами, показать, что мы едины, что нас не запугать. Нас не запугать. Мы против террора", - сказал он.
Бровкин отметил, что сам не раз участвовал в контр-террористических операциях по долгу службы и не понаслышке знает, что такое террор.
"К сожалению, в этой страшной борьбе я потерял своих друзей, но тем не менее, мы выстояли то страшное время. Я думаю, что и сейчас мы выстоим. Нас не запугать. Террор, это жестокая вещь и ужасно, когда погибают мирные, невинные люди", - подытожил он.
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