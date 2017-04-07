Водителей ждут сплошные проверки на трезвость

Тюменская линия

Сплошные проверки водителей на трезвость проведут инспекторы специализированного батальона ДПС в сельских поселениях и на автодорогах Тюменского района 8 и 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, наряды ДПС проведут тест-контроль водителей, у которых присутствуют признаки опьянения на алкотестере. Законопослушным водителям будут вручены профилактические памятки, им пожелают счастливого пути.

Задача автоинспекторов – предотвратить факты нетрезвого вождения и обеспечить бесперебойное и безаварийное движение.

ГИБДД напоминает автомобилистам об ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и рекомендует селянам ответственно относиться к своему участию в дорожном движении. В этом году в Тюменском районе уже произошло ДТП, спровоцированное пьяным автомобилистом, пострадал один человек.