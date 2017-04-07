Тюменцы примут участие в Кубке Содружества по мотокроссу

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Воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" Виктория Иванова и Максим Копылов примут участие в первом этапе Международного турнира "Кубок Содружества по мотокроссу" в Бишкеке (Республика Кыргызстан) 9 апреля.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, Виктория Иванова - многократный победитель и призер чемпионатов Тюмени, победитель Кубка мотоциклетной федерации России среди женщин 2015 года. Максим Копылов, будучи юниором, стал многократным победителем этапов первенства Сибирского федерального округа по мотоциклетному кроссу. Для тюменских мотогонщиков этот турнир станет первым, несмотря на то, что он проходит второй год подряд.

В соревнованиях примут участие более 150 сильнейших спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстан и России.

"В первую очередь важно, чтобы ребята получили опыт участия в турнире международного масштаба. Мы не требуем от них невозможного, потому что объективно понимаем, что для подготовки на месте, в Киргизии, у них слишком мало времени. А условия совершенно отличны от наших: там уже лето, а у нас ребята тренировались в условиях зимы. Поэтому тренеры дали установку – вкатиться, испытать трассу и немного поберечь силы, чтобы потом выложиться на 100 процентов нашем этапе, который пройдет в Омской области", - прокомментировал председатель РОО "Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области" Андрей Утусиков.

Традиционно первый этап мероприятия проводится в Киргизии, второй этап - в Казахстане, третий состоится 18 июня в России, в п. Кормиловка Омской области.