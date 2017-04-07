Михаил Киселев: в Тюмени повышается культура велосипедистов

Фото ИА "Тюменская линия"

74 ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано в Тюмени в 2016 году. Это на 20% ниже, чем в 2015 году.

По данным управления ГИБДД по Тюменской области, за год на дорогах погибли четверо велосипедистов, 45 человек получили травмы. Из них 28 – дети от 10 до 16 лет. Чаще всего аварии происходили из-за того, что велосипедисты не спешивались на пешеходных переходах, нарушали очередность проезда или маневрировали в потоке транспорта.

Более 500 велосипедистов привлечены к ответственности. Как отметил начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", штраф для нарушителей обычно составляет от 100 до 800 рублей.

"Нужно понимать, что каждый пункт правил дорожного движения буквально написан кровью – это значит, что из-за их несоблюдения уже погибали люди. Если вы их игнорируете, то ставите под угрозу здоровье свое и других велосипедистов, водителей, прохожих", - отметил Михаил Киселев.

Он подчеркнул, что все массовые велогонки и флешмобы должны быть согласованы с ГИБДД.

"Представьте, как 400 человек одновременно переезжают дорогу. Это затрудняет движение, чревато травмами. Мы помогаем организовать безопасный маршрут и сделать его максимально удобным для водителей и самих велосипедистов", - пояснил он.

Отметим, что во время велопробегов в 2016 году ни одного случая травматизма зарегистрировано не было.

"В целом культура велосипедистов в Тюмени повышается. Если в девяностые годы движение было хаотичным, то теперь около 80 процентов водителей и велосипедистов соблюдают правила и уважают друг друга на дорогах", - заключил Михаил Киселев.

Евгения Шевцова