В Тобольске воздух чистый, считают специалисты

Фото ИА "Тюменская линия"

Содержание вредных веществ в воздухе Тобольска в разы ниже предельно допустимых концентраций. Об этом рассказала журналистам начальник центральной заводской лаборатории Тобольской промышленной площадки компании СИБУР Лариса Трескинская.

"Воздух анализируется по таким параметрам, как содержание углеводородов, окислов азота и углерода, а также фенола, формальдегида и пыли. В санитарно-защитной зоне предприятия мы контролируем бутадиен и ацетонитрил - продукты, которые участвуют в производственном процессе. Превышения предельно допустимых концентраций не наблюдалось ни разу", - сообщила начальник лаборатории.

Например, предельно допустимая концентрация (ПДК) окислов азота в атмосферном воздухе составляет 0,4 миллиграмма на кубический литр. По данным за первый квартал 2017 года, этот показатель в 100 раз ниже. Концентрация углеводородов нефти - в 25 ниже предельно допустимой. По другим вредным веществам - практически аналогичная картина: их содержание в воздухе Тобольска в разы ниже ПДК, отметила Лариса Трескинская.

По ее словам, центральная заводская лаборатория Тобольской промышленной площадки с 1987 года проводит мониторинг атмосферного воздуха с помощью трех стационарных постов, оборудованных современными газоанализаторами. Один из них расположен в жилых микрорайонах Тобольска, второй - рядом с загруженной автотрассой, третий - на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Кроме того, состояние воздуха контролируется с помощью приобретенной компанией СИБУР передвижной экологической лаборатории.

"Все жители Тобольска могут ознакомиться с результатами проводимых нами анализов в средствах массовой информации. Отчеты в СМИ предоставляются ежемесячно. Наши стационарные посты включены в реестр Обь-Иртышского управления гидрометеорологии. Отбор проб идет по графику, который согласован с Роспотребнадзором. Лаборатория имеет все необходимые аккредитации и лицензии", - подчеркнула Лариса Трескинская.

Пример компании СИБУР доказывает, что переход на экологически безопасные технологии - вполне реальная задача для современной промышленности. Такое мнение высказал в беседе с журналистами специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Специалисты передвижной лаборатории рассказали, что они выезжают для забора проб воздуха в те пункты, которые указывает тобольская общественность. Как я и предполагал, по результатам мониторинга наибольшая загрязненность воздуха отмечается в районах, прилегающих к проходящей через Тобольск федеральной автодороге", - подчеркнул специальный представитель главы государства.

Внимательно наблюдает за экологической ситуацией в районе Тобольской промышленной площадки и правительство региона, отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Контроль за экологической безопасностью деятельности таких крупных компаний, как СИБУР - это федеральные полномочия. Но мы прекрасно понимаем, что региональные власти не могут быть в стороне от этой работы, поэтому следим за экологической ситуацией. Данные регулярных исследований, проводимых, в частотности, передвижной экологической лабораторией компании СИБУР, показывают, что ситуация в Тобольске достаточно благополучна. Экологическая безопасность муниципалитетов и региона в целом - одна из важнейших наших задач. Мы решаем ее в рамках своих полномочий, сотрудничая с Росприроднадзором", - подчеркнул губернатор.

﻿ 1 /

Евгений Бабенко