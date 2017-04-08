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"Таких берут в космонавты": финалисты акции побывают в Звездном городке

13:40 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
wszechocean.blogspot.ru

Всероссийской физкультурной акции "Таких берут в космонавты", участниками которой станут студенты 17 крупнейших вузов страны, дали старт, сообщает Минобнауки России. 

Ко Дню космонавтики студенты, в том числе будущие специалисты авиационной и ракетно-космической отрасли, будут выполнять физкультурные нормативы, во многом схожие с нормами ГТО, которые обычно сдают кандидаты для полета в космос.

В рамках акции ко Дню космонавтики, помимо сдачи спортивных нормативов, участники и зрители смогут проверить свою эрудицию, поучаствовав в конкурсах и викторинах по истории космоса, познакомиться с космической терминологией, а также узнать любопытные и малоизвестные факты о покорителях космоса.

Призеры отборочного этапа акции осенью этого года примут участие во всероссийском финале, который будет посвящен 60-летию с момента запуска первого спутника Земли.

Каждому из финалистов посчастливится побывать в колыбели советской и российской космонавтики, в Звездном городке, и вместе с известными космонавтами протестировать свою спортивную подготовку.

Увидеть участников мероприятия, успешно прошедших физкультурные тесты, можно будет и в соцсетях: самые необычные фотографии с места событий будут размещаться с официальным хэштегом #АССКвремяпервых.

Акция проводится Ассоциацией студенческих спортивных клубов России совместно с Минобрнауки России и госкорпорацией Роскосмос.

Теги: Роскосмос , Минобрнауки , студенты , акция

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