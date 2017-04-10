Авиакомпания "Турухан" открыла продажу билетов из Тюмени в Стрежевой

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Новые регулярные рейсы по маршруту Тюмень - Стрежевой авиакомпания "Турухан" будет выполнять с 24 апреля по понедельникам и пятницам.

Вылет рейса №45 из аэропорта Рощино - в 9 часов 5 минут, прибытие в Стрежевой - в 13 часов 20 минут. Обратный рейс №46 вылетает из Стрежевого в 14 часов 10 минут и прилетает в Тюмень в 14 часов 30 минут. Рейсы будут выполнять на воздушных судах Ан-24.

Для каждого аэропорта указано местное время. Продажа билетов уже открыта во всех авиакассах, сообщается на сайте авиакомпании. Размер тарифа - 5 тыс. 156 рублей, дополнительных сборов не предусмотрено.

Полеты будут проходить в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Маршрут внесен Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) в перечень маршрутов, подлежащих субсидированию в 2017 году.

Телефон для справок +7 (391) 219-30-29.