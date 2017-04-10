up

10.04.2017 понедельник

EUR 60.5687

USD 56.9201

В Тюмени 3..5 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Гимназисты ТюмГУ стали лучшими в региональной олимпиаде по праву

15:54 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.utmn.ru

Ученики гимназии ТюмГУ, десятиклассник Матвей Корчагин и одиннадцатиклассница Анастасия Кривых, стали победителями региональной олимпиады школьников "Лучшие по праву". Ученик 10 класса Глеб Афанасьев занял второе место среди своей параллели.

Остальные призовые места достались ребятам из других школ Тюмени, Заводоуковска, Ханты-Мансийска, п. Боровский. Организаторами олимпиады выступили Тюменский государственный университет и ООО "полное ПРАВО" (Региональный центр сети "КонсультантПлюс" по Тюменской области).

Олимпиада состоялась в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев", поэтому ее победители, кроме традиционных наград, заработали по десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ по профильным дисциплинам.

Всего в олимпиаде участвовали 647 учеников Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Она стартовала 3 января и проходила в два этапа. На первом школьники отвечали на правовые вопросы в режиме реального времени на сайте вуза. Участники, набравшие наибольшее число баллов, были приглашены во второй, финальный этап в учебный центр компании "полное ПРАВО".

Победителей и призеров чествовали на торжественной церемонии в Тюменской областной думе. Здесь также отметили дипломами и наградами школьников, набравших наибольшее количество баллов в специальных номинациях: "Защита прав потребителей", "За лучшие знания по вопросам обязательного социального страхования", "Лучшие ответы по обществознанию" и "Знаток КонсультантПлюс".

Напомним, олимпиада школьников "Лучшие по праву" проводится с 2005 года. За это время в ней участвовали более четырех с половиной тысяч учеников Тюменской области, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соб.инф.

Теги: Менделеев , школьники , ТюмГУ , олимпиада

Последние новости

18:16 Астрономическая неделя в Тюмени
18:05 В Тюменской области обязательства по программе ликвидации аварийного жилья выполнены досрочно
17:54 11 апреля - события дня
17:43 Проект "Память.рф": есть вещи, которые нельзя откладывать на завтра Фото
17:32 Жители Ишима выйдут на общегородские субботники
17:21 Лидеры продаж по итогам весенней ярмарки абонементов в филармонии
17:10 Затерянные во времени студенты найдут секретные коды в библиотеке
17:00 Герои тыла: смиренная Прасковья Фото
16:49 Шломи Константини: нейрохирургия не терпит посредственности Фото
16:38 "Золотая АрхИдея-2017" ждет заявок
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Аэропорт Рощино наращивает пассажиропоток

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

Тюменская мебель стоит на кухнях в Москве и Краснодаре

Тюменский завод готов нарастить объемы переработки пластиковых отходов

Китай создает миллионы новых рабочих мест

Общество

Астрономическая неделя в Тюмени

В Тюменской области обязательства по программе ликвидации аварийного жилья выполнены досрочно

11 апреля - события дня

Спорт

Анастасия Толмачева выиграла бронзу в биатлонном марафоне страны

Югорчане сразятся с уральскими хоккеистами

Сургутский теннисист был успешен в Сочи

Происшествия

Тоболяк отдал деньги за несуществующий мотобуксировщик

Главный полицейский Радужного задержан за взятку

На Ямале мальчик не смог сам выбраться из сугроба

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+