Гимназисты ТюмГУ стали лучшими в региональной олимпиаде по праву

www.utmn.ru

Ученики гимназии ТюмГУ, десятиклассник Матвей Корчагин и одиннадцатиклассница Анастасия Кривых, стали победителями региональной олимпиады школьников "Лучшие по праву". Ученик 10 класса Глеб Афанасьев занял второе место среди своей параллели.

Остальные призовые места достались ребятам из других школ Тюмени, Заводоуковска, Ханты-Мансийска, п. Боровский. Организаторами олимпиады выступили Тюменский государственный университет и ООО "полное ПРАВО" (Региональный центр сети "КонсультантПлюс" по Тюменской области).

Олимпиада состоялась в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев", поэтому ее победители, кроме традиционных наград, заработали по десять дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ по профильным дисциплинам.

Всего в олимпиаде участвовали 647 учеников Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Она стартовала 3 января и проходила в два этапа. На первом школьники отвечали на правовые вопросы в режиме реального времени на сайте вуза. Участники, набравшие наибольшее число баллов, были приглашены во второй, финальный этап в учебный центр компании "полное ПРАВО".

Победителей и призеров чествовали на торжественной церемонии в Тюменской областной думе. Здесь также отметили дипломами и наградами школьников, набравших наибольшее количество баллов в специальных номинациях: "Защита прав потребителей", "За лучшие знания по вопросам обязательного социального страхования", "Лучшие ответы по обществознанию" и "Знаток КонсультантПлюс".

Напомним, олимпиада школьников "Лучшие по праву" проводится с 2005 года. За это время в ней участвовали более четырех с половиной тысяч учеников Тюменской области, сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соб.инф.