Аэропорт Рощино наращивает пассажиропоток
Фото ИА "Тюменская линия"
Более 344 тыс. пассажиров воспользовались услугами тюменского аэропорта Рощино с 1 января по 31 марта. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Из них почти 326 тыс. пассажиров на внутренних авиалиниях, что выше показателей первого квартала 2016 года на 24% и более 18 тыс. пассажиров – на международных маршрутах, где рост составил 79%.
Отмечается и увеличение на 10% количества вылетов самолетов - 2 тыс. 354 за первые три месяца. В Рощино в 2017 году появится несколько новых направлений и возрастет общее число маршрутов.
Задачу целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
"Наша стратегическая цель: вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба, каким он когда-то и был",- подчеркнул глава региона.
С 1 апреля аэропорт традиционно перешел на летнее расписание. В дополнение к международным рейсам в Ларнаку, Тунис, Бургас, Анталью, новинками сезона станут перелеты в Салоники авиакомпании Ellinair и Стамбул авиакомпании AtlasGlobal. Из внутренних рейсов - Усинск, в ближайших планах открытие полетов в Стрежевой и Нижний Новгород. С мая 2017 года возобновятся авиаперелеты в Казань, Самару и Ростов, которые присутствовали в расписании 2016 года.
Напомним, годовой пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 года составил 1 млн 530 тыс. 549 пассажиров, прирост относительно показателя 2015 года 8,7%. В январе 2017 года Рощино официально открылся после масштабной реконструкции.
По мнению Владимира Якушева, капитально отремонтированный аэровокзальный комплекс поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.
"Теперь жители и гости нашей области смогут в более комфортных условиях совершать поездки, экономя время", - считает он.
Соб. инф.