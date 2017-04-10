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Аэропорт Рощино наращивает пассажиропоток

16:21 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 344 тыс. пассажиров воспользовались услугами тюменского аэропорта Рощино с 1 января по 31 марта. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Из них почти 326 тыс. пассажиров на внутренних авиалиниях, что выше показателей первого квартала 2016 года на 24% и более 18 тыс. пассажиров – на международных маршрутах, где рост составил 79%.

Отмечается и увеличение на 10% количества вылетов самолетов - 2 тыс. 354 за первые три месяца. В Рощино в 2017 году появится несколько новых направлений и возрастет общее число маршрутов.

Задачу целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Наша стратегическая цель: вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба, каким он когда-то и был",- подчеркнул глава региона.

С 1 апреля аэропорт традиционно перешел на летнее расписание. В дополнение к международным рейсам в Ларнаку, Тунис, Бургас, Анталью, новинками сезона станут перелеты в Салоники авиакомпании Ellinair и Стамбул авиакомпании AtlasGlobal. Из внутренних рейсов - Усинск, в ближайших планах открытие полетов в Стрежевой и Нижний Новгород. С мая 2017 года возобновятся авиаперелеты в Казань, Самару и Ростов, которые присутствовали в расписании 2016 года.

Напомним, годовой пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 года составил 1 млн 530 тыс. 549 пассажиров, прирост относительно показателя 2015 года 8,7%. В январе 2017 года Рощино официально открылся после масштабной реконструкции.

По мнению Владимира Якушева, капитально отремонтированный аэровокзальный комплекс поможет улучшить инвестиционный климат и даст новый импульс развитию экономики региона.

"Теперь жители и гости нашей области смогут в более комфортных условиях совершать поездки, экономя время", - считает он.

Соб. инф.

Теги: перевозка пассажиров , аэропорт Рощино , Владимир Якушев , авиаперевозки

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