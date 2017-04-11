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Пьяная езда по Тюмени закончилась столкновением с КамАЗом

11:01 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Три человека получили травмы в трех дорожных авариях, произошедших в Тюменcкой области 10 апреля. 

Около 8 часов на 25 км автодороги Банниково – Ленинка – Маслянский в Абатском районе столкнулись "Шевроле Ланос" и "Лада Калина".

Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. По предварительным данным, 24-летний водитель "Шевроле" не предоставил преимущество "Ладе", выезжая со второстепенной дороги. В результате аварии пострадала 64-летняя пассажирка "Лады", у женщины перелом ребер и разрыв селезенки, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Нарушение очередности проезда перекрестка стало причиной еще одной аварии, произошедшей около 16 часов на ул. Оболенского в Ялуторовске. Столкнулись "Фиат" и "Джили".

По предварительным данным, 63-летняя водитель "Фиата" не предоставила преимущество в движении автомобилю "Джили". В результате ДТП ушибы получила 17-летняя пассажирка "Фиата". 

В Тюмени около 23 часов на ул. Монтажников, 16 "Хонда" въехала в стоящий у края проезжей части КамАЗ с полуприцепом. В результате происшествия 31-летний водитель легкового автомобиля получил перелом костей таза и рану головы.

По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии опьянения. От водителя исходил запах алкоголя. Для установления факта у него взята на анализ кровь. Кроме того, водитель управлял автомобилем, не имея полиса ОСАГО. Как установлено, он и раньше привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. 

Сотрудники ГИБДД Тюменской области за сутки отстранили от управления транспортом 24 нетрезвых водителя, в том числе двоих, совершивших нарушения повторно.

Теги: ГИБДД Тюменской области , пьяная езда , ДТП

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