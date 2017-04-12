Владимир Якушев поручил отремонтировать две школы в Ишимском районе

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал в школах сел Тоболово и Ершово Ишимского района. Обе построены в 60-70-х годах прошлого века.

В ершовской школе учатся 117 детей, в тоболовской – 250. Она выполняет роль кустовой - сюда привозят учеников из семи ближайших деревень. В школах организованы дошкольные отделения.

Капитального ремонта здесь не было. Нуждаются в обновлении столовые и спортивные залы, в которых занимаются спортом местные жители. Глава региона пообщался с руководством и ребятами для принятия оптимального решения.

"Мы побывали в школах, где назрел вопрос ремонта и строительных работ. По тоболовской школе речь идет о реализации финансовоёмкого проекта – строительстве нового здания. Это непростое решение с точки зрения возможностей бюджета. Нужно изыскать средства, чтобы включить этот объект в план капитальных вложений на 2018 год. Огромное спасибо педагогическому коллективу и директору школы за ухоженность здания, поддержание его в порядке и создание для детей комфортных условий. В ершовской школе предстоит провести капремонт, но для этого необходимо подготовить проектно-сметную документацию", - резюмировал Владимир Якушев после осмотра школ.

Кроме того, он отметил внимание администрации Ишимского района к содержанию общеобразовательных учреждений. Местные власти ежегодно выделяют средства из муниципального бюджета на поддержание школ в нормативном состоянии.