Школа в Восточном-2 в Тюмени откроется к новому учебному году

www.tyumen-city.ru

Школа в Восточный-2 в Тюмени откроется к 1 сентября 2017 года . В том, что эти планы осуществимы, нет сомнений. Об этом во время объезда городских территорий сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор.

На объекте сотни рабочих, которые занимаются отделкой помещений.

Здание будущей школы имеет необычную конфигурацию, состоящую из восьми блоков: начальной школы, спортивного корпуса, блоков для среднего и старшего звена. В спортивном зале возводят трибуны, на которых поместится 600 человек.

В школе также предусмотрены зал хореографии и гимнастики, музей, две обеденные зоны на 300 и 365 мест, актовый зал, музыкальная студия, технический центр, современные лингафонные кабинеты, кабинеты химии, черчения и ИЗО, библиотека, два лифта грузоподъемностью 400 кг и один грузоподъемностью 1000 кг.

Будет благоустроена пришкольная территория: парковки, тротуары, велодорожки, освещение, ливневка, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.