up

12.04.2017 среда

EUR 60.3042

USD 56.9552

В Тюмени 8..10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Школа в Восточном-2 в Тюмени откроется к новому учебному году

11:54 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-city.ru

Школа в Восточный-2 в Тюмени откроется к 1 сентября 2017 года . В том, что эти планы осуществимы, нет сомнений. Об этом во время объезда городских территорий сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор.

На объекте сотни рабочих, которые занимаются отделкой помещений.

Здание будущей школы имеет необычную конфигурацию, состоящую из восьми блоков: начальной школы, спортивного корпуса, блоков для среднего и старшего звена. В спортивном зале возводят трибуны, на которых поместится 600 человек.

В школе также предусмотрены зал хореографии и гимнастики, музей, две обеденные зоны на 300 и 365 мест, актовый зал, музыкальная студия, технический центр, современные лингафонные кабинеты, кабинеты химии, черчения и ИЗО, библиотека, два лифта грузоподъемностью 400 кг и один грузоподъемностью 1000 кг.

Будет благоустроена пришкольная территория: парковки, тротуары, велодорожки, освещение, ливневка, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

﻿
www.tyumen-city.ru
1 /

Теги: Александр Моор , благоустройство , строительство , образование , школы

Последние новости

12:27 Александр Моор оценил ход реконструкции поликлиники №14 в Тюмени Фото
12:16 Оператор тюменской АГЗС пойдет под суд за незаконную заправку баллона
11:54 Школа в Восточном-2 в Тюмени откроется к новому учебному году Фото
11:43 На трассе Тюмень - Омск грузовик насмерть сбил пешехода
11:32 Коммунальщики откачивают воду из луж на улицах Тюмени Фото
11:21 Дом для пострадавших от наводнения в Ишиме сдадут в ноябре
11:10 Жителей Тюменской области просят не терять бдительности во время паводка
11:00 Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы
10:49 В Новом Уренгое подростки ограбили мужчину и угнали его автомобиль
10:38 Сибирские футболисты помогли сборной попасть в Словению
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Дом для пострадавших от наводнения в Ишиме сдадут в ноябре

Владимир Якушев: в период паводка все должны быть бдительными

Водоотводный канал в Ишимском районе построили за двадцать дней

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Металлоконструкции для "ЗапСибНефтехима" изготовят российские компании

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах переходят на прямые договоры с АО "ТЭК"

Награждены лучшие потребители электроэнергии Ялуторовского района

Общество

Александр Моор оценил ход реконструкции поликлиники №14 в Тюмени

Школа в Восточном-2 в Тюмени откроется к новому учебному году

Коммунальщики откачивают воду из луж на улицах Тюмени

Спорт

Сибирские футболисты помогли сборной попасть в Словению

Тюмень ждут футбольные баталии

Сургутяне отличились в одном заплыве  

Происшествия

Оператор тюменской АГЗС пойдет под суд за незаконную заправку баллона

На трассе Тюмень - Омск грузовик насмерть сбил пешехода

В Новом Уренгое подростки ограбили мужчину и угнали его автомобиль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+