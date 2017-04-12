Связисты определили, где в Тюмени наибольшая бизнес-активность

Фото компании "МегаФон"

Тюменский бизнес раскачался в Интернете: по данным связистов, в 2017 году предприниматели региона стали в 1,5 раза чаще загружать данные из Сети.

Свыше 66 млн электронных писем в месяц – именно такой объем интернет-трафика потребляют компании и организации города. Для сравнения: еще год назад этот показатель был на 35% меньше.

Проанализировав данные с базовых станций в рабочие часы, связисты "МегаФона" установили, в каких районах Тюмени наибольшая бизнес-активность. Чаще всего предприниматели пользуются смартфонами и планшетами в Центральном районе города: именно здесь корпоративные клиенты оператора совершают более 40% от общего объема звонков и скачивают свыше половины интернет-трафика.

Вторую строчку заняли бизнесмены из заречных микрорайонов, на них приходится четверть всех исходящих звонков в сети "МегаФон" и 20% передачи данных. Третье место за восточными микрорайонами с долей в 15% от общего объема трафика оператора.

"Бизнес-потоки в городе меняются очень динамично, и это влияет на мобильную активность клиентов. Заречный район еще год назад не попадал даже в Топ-5 деловых кварталов Тюмени, а теперь он второй по интернет-потреблению. СМС и гигабайты – незаменимые помощники в работе. Составляйте свой набор услуг с тарифами "Корпоративный безлимит"", – порекомендовала руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" в Тюмени Анастасия Васильева.

"Интернет всегда под рукой. Рабочий процесс идет даже, когда нахожусь в дороге: разговариваю с партнером с помощью гарнитуры и параллельно отправляю со смартфона срочное письмо. Точки продаж моей компании находятся по всему городу, поэтому покупка смартфона с поддержкой сети 4G сэкономила мне как минимум три рабочих часа в день", - рассказал корпоративный клиент "МегаФона", владелец сети хот-договых в Тюмени Oh, mydog! Федор Залевский.