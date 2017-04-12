Александр Моор оценил ход реконструкции поликлиники №14 в Тюмени

www.tyumen-city.ru

Ход ремонтных работ в здании поликлиники №14 по ул. Пермякова, 76в Тюмени оценил глава администрации города Александр Моор во время объезда городских территорий.

В поликлинике два корпуса, потоки приходящих на прием детей и взрослых будут разделены. Соединит корпуса теплый переход, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"После ремонта будет комфортно получать медицинскую помощь жителям микрорайона Тюменский-3. Объект долгожданный. В бюджете заложены средства на приобретение оборудования, процесс закупки уже идет. К моменту завершения работ здание уже будет оборудовано всем необходимым", – подчеркнул глава администрации.

Моор заострил внимание директора департамента здравоохранения Игоря Крючкова на вопросе комплектации персоналом. "Нужны специалисты – выпускники медицинской академии. Также рассматривается вопрос привлечения выпускников из других регионов", - сказал Игорь Крюков.

"Наша задача не просто построить красивое здание и оборудовать его, но и сделать так, чтобы здесь сразу проводился квалифицированный прием, чтобы потоки были разделены, чтобы потребности в медицинских услугах удовлетворялись", – поставил задачу Александр Моор.

www.tyumen-city.ru