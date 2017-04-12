Росреестр подключился к профилактике лесных пожаров

Управление Росреестра по Тюменской области участвует в предупреждении чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами

Перед Росреестром стоит задача оперативно предоставлять сведения о земельных участках, на которых возникли пожары, а также об участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отмечает, что основными задачами ведомства в данном направлении являются проведение профилактических мероприятий земельного надзора для предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях. Кроме того, необходимо взаимодействие территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты с территориальными подразделениями МЧС России, Россельхознадзором, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по пресечению таких случаев. В частности, их оперативное информирование в случае обнаружения фактов выжигания сухой растительности при проведении земельного надзора.

Управление Росреестра по Тюменской области проводит разъяснительную работу для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных пожарами.