up

13.04.2017 четверг

EUR 60.2631

USD 56.7556

В Тюмени 7..9 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита

17:21 13 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
sexualhealthmen.com

Вакцинация от клещевого энцефалита включена в список обязательных прививок для тех, кто отправляется на срочную службу в Вооруженные силы.

Такое решение принято при участии регионального департамента здравоохранения и военного комиссариата. Как уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, также призывникам поставят прививки от гриппа, менингита, пневмонии и ветряной оспы.

"В России 60 регионов эндемичны по заболеваемости клещевым энцефалитом. Это значит, что особенности климата и ландшафта благоприятны для формирования природных очагов клещевого энцефалита. Наши ребята служат во многих из них, поэтому наша задача – защитить их от возможной инфекции", - пояснила Галина Шарухо.

Напомним, поставить прививки от клещевого энцефалита могут все желающие. В Тюмени это можно сделать в поликлиниках по месту жительства и в частных медицинских центрах – их список можно посмотреть здесь. В областной инфекционной больнице и НИИ краевой инфекционной патологии прививки не ставят. Стоимость прививки зависит от препарата и варьируется от 668 рублей до 2 тыс.

Евгения Шевцова

Теги: клещевой энцефалит , призывники , Галина Шарухо , прививки , вакцинация

Последние новости

18:05 "Ключ к жизни" продолжает поддерживать тюменских детей с ДЦП
17:54 14 апреля - события дня
17:43 Областная научная библиотека распечатает портреты для "Бессмертного полка"
17:32 Людская беспечность стала причиной пожаров в Заводоуковске Фото
17:21 Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита
17:10 Крымские школьники включились в проект "Агроцивилизация"
17:00 Лесопожарный сезон 2017 года будет сложнее предыдущего
16:49 Тоболяки угостят северян пасхальным хлебом
16:38 О здоровом питании лучше всех расскажут дети
16:27 Университет "МИСиС" и ведущие металлургические компании России проведут проектную смену в Сочи
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

"Ключ к жизни" продолжает поддерживать тюменских детей с ДЦП

Ишимские художники получат обновленный выставочный зал

В ишимской больнице активно внедряют новые технологии, считает губернатор

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

На Ямале подвели итоги зимней путины

Банк "Открытие" в очередной раз снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Тюменский центр организации воздушного движения построят к концу 2017 года

Общество

14 апреля - события дня

Областная научная библиотека распечатает портреты для "Бессмертного полка"

Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита

Спорт

Тюменские футболисты преследуют "Арсенал"

Югорчане надеются превзойти Рикардиньо

Северянка быстрее всех проплыла на спине

Происшествия

Людская беспечность стала причиной пожаров в Заводоуковске

Пьяный водитель пытался обмануть эксперта наркодиспансера в Тюмени

Подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве задержали в Сургуте

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+