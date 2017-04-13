Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита

sexualhealthmen.com

Вакцинация от клещевого энцефалита включена в список обязательных прививок для тех, кто отправляется на срочную службу в Вооруженные силы.

Такое решение принято при участии регионального департамента здравоохранения и военного комиссариата. Как уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, также призывникам поставят прививки от гриппа, менингита, пневмонии и ветряной оспы.

"В России 60 регионов эндемичны по заболеваемости клещевым энцефалитом. Это значит, что особенности климата и ландшафта благоприятны для формирования природных очагов клещевого энцефалита. Наши ребята служат во многих из них, поэтому наша задача – защитить их от возможной инфекции", - пояснила Галина Шарухо.

Напомним, поставить прививки от клещевого энцефалита могут все желающие. В Тюмени это можно сделать в поликлиниках по месту жительства и в частных медицинских центрах – их список можно посмотреть здесь. В областной инфекционной больнице и НИИ краевой инфекционной патологии прививки не ставят. Стоимость прививки зависит от препарата и варьируется от 668 рублей до 2 тыс.

Евгения Шевцова