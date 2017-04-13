Крымские школьники включились в проект "Агроцивилизация"

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160 уроков для школьников Черноморского района Крыма провели студенты ГАУ Северного Зауралья в рамках проекта "Агроцивилизация".

Как сообщил корреспондент студенческого пресс-центра университета Евгений Гагарин, всего тюменцы посетили пять школ. Юные крымчане узнали о Тюмени, аграрном вузе и профессиях, которые можно в нем получить. Ребятам рассказали о программах поддержки молодежи в Тюменской области, спортивной жизни региона, возможностях развития науки и инноваций, в том числе в аграрной отрасли.

Напомним, первый этап проекта "Агроцивилизация" стартовал в Черноморском районе в сентябре 2016 года. В Тюмени он реализуется с 2015 года, это совместный проект ГАУ Северного Зауралья и тюменского филиала Президентской библиотеки. В его рамках студенты рассказывают школьникам о возможности дистанционно пользоваться ресурсами Президентской библиотеки и учат работать с порталом.