"Ключ к жизни" продолжает поддерживать тюменских детей с ДЦП

rodnik-72.ru

960 дополнительных занятий по реабилитации детей с детским церебральным параличом будет профинансировано в рамках проекта "Ключ к жизни" для маленьких тюменцев и 312 для ребятишек из Тобольска.

Благодаря "Ключу к жизни" дети с тяжелым недугом уже четвертый год имеют возможность пройти дополнительные курсы реабилитации. Проект второй сезон поддерживает программу "Лыжи мечты" в Тюменской области. Зимой 180 часов ребята бесплатно занимались с инструкторами.

Родители детей-участников проекта делятся впечатлениями от реабилитации. Екатерина Пинигина поблагодарила "Ключ к жизни" за то, что он идет в ногу со временем, продвигая проект "Лыжи мечты".

"В этом году и мы с Полиной попробовали эту реабилитацию. На первое занятие мы пришли втроем: мама, папа и Полина. Нас встретила симпатичная девушка - инструктор Олеся. Мы попробовали обуть горнолыжные ботинки, не получается! Справились с трудом только через 20 минут. Вышли на склон и у нас был шок. Как наш ребенок может съехать с такого большого склона, еще и один? Нет, этот проект не для нас, решили мы. Принесли слайдер (это такие ходунки с лыжами). Настроили под ребенка. И здесь у нас второй шок, что никаких крепежей, фиксаций. А нам говорят: все, отпускайте ребенка. Первый раз, конечно, тихонько съехали. А второй раз, уже бежали родители за своим чадом. На четвертом занятии Полина с инструктором начали ездить зигзагами и на приличной скорости. Мы были рады видеть своего ребенка счастливым и улыбающимся. От всей души благодарим создателей проекта - большое вам спасибо! Вы дарите незабываемые ощущения нашим деткам и приближаете к мечте!",- написала она.

Продолжается и программа гидрореабилитации, которая запущена в ноябре 2016 года для детей с ДЦП. В бассейне "Нептун" для маленьких тюменцев с этим недугом уже проведено более 100 часов занятий.

В Тобольске состоялся гала-концерт Международного фестиваля "Золотые купола". Средства от продажи билетов организаторы традиционно направляют в пользу благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни".

Дать шанс на выздоровление можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае сумма пожертвования составит 200 рублей. Если отправить слово КЛЮЧ без указания суммы, то с баланса телефона спишется 100 рублей. Отправка SMS на номер 3434 бесплатна. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Услуга доступна для абонентов МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2.

Соб. инф.