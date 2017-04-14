Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн

Фото: Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет другие правила в День тренингов. К 800 участникам мастер-классов в Челябинске смогут присоединиться зрители со всего Урала с помощью видеотрансляции от компании.

15 апреля в Южно-Уральском государственном университете в рамках Всероссийского образовательного проекта "День тренингов" пройдут мастер-классы и тренинги для молодежи региона. Tele2 предоставляет возможность всем желающим присоединиться к крупному образовательному проекту в режиме онлайн. Зрители на экранах компьютеров и мобильных устройств смогут увидеть два выступления: интерактивную лекцию по ораторскому искусству от известного челябинского шоумена, ведущего и актера Арсена Карапетяна и мастер-класс по тайм-менеджменту от организатора молодежных проектов и студентки ЮУрГУ Дарьи Ботовой.

В рамках Дня тренингов психологи, HR-специалисты крупных южноуральских предприятий, яркие и талантливые молодые люди поделятся с аудиторией знаниями, как построить карьеру, развить организаторские способности и навыки самопрезентации.

Видеотрансляция пройдет 15 апреля с 11 до 14 часов и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут на сайте http://uralcast.ru/live.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте и в соцсетях.