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Владимир Якушев: в паводок нужно действовать на опережение

21:51 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
МЧС России по Тюменской области

Паводок и комплекс мероприятий по защите людей и территорий области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период стали основной темой заседания президиума регионального правительства.

Начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин проинформировал, что ситуация с приходом тепла меняется каждые сутки.

"Анализ гидрометеорологических условий, определяющих величину весеннего половодья, проведенный на основании информации, представленной Тюменским гидрометеоцентром, дает основание предполагать, что наивысшие уровни воды ожидаются выше нормы на 0,1- 1,5 м в реках Иртыше у Тобольска, Тавде у с. Нижняя Тавда, Тоболе у Ялуторовска, в реке Вагай - выше на полтора-два метра",- сообщил он. Уровень воды больше средних многолетних значений прогнозируется в реках Туре и Пышме.

Кроме того, на развитие паводковой ситуации оказывает влияние обстановка в соседних областях и Республике Казахстан.

Глава региона уточнил, достаточно ли сил и средств для оперативного реагирования. Юрий Алехин подчеркнул, что вся необходимая техника находится в рабочем состоянии.

"Точки напряжения понятны. Все должны быть готовы по первому сигналу выдвинуться на место и принимать необходимые меры. Алгоритм межведомственного взаимодействия  тщательно отработан в прошлом году. Нужно учесть этот опыт, максимально быстро, с опережением эффективно действовать", - поручил губернатор.

По прогнозам специалистов, в зонах подтопления (затопления) от основных рек в этом году могут оказаться 116 населенных пунктов, это 1 тыс. 124 жилых дома, 3 тыс. 186 человек.

Всего в области в случае необходимости планируется привлечь для ликвидации паводка 6 тыс. 459 специалистов, более 1 тыс. 400 единиц техники, 261  плавательное средство, три единицы авиатехники.

Владимир Якушев обратился к жителям региона, чьи дома или участки могут пострадать от паводка, заблаговременно принять возможные меры по сохранности своего ценного имущества.

"Нельзя терять бдительность. Несмотря на все принятые профилактические меры, предсказать, как поведет себя стихия, невозможно. Но в силах каждого человека постараться снизить потери и ущерб. Вывезти или убрать в безопасное место ценные вещи. Подготовить документы, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были под рукой. Позаботиться о сохранности товарно-материальных ценностей следует и предпринимателям. Минимизировать последствия можно, нужно только каждому проявить  ответственность", - подчеркнул губернатор.

Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , Владимир Якушев , паводок , Юрий Алехин

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