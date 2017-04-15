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Шесть водителей отсидели 15 суток за незаконную тонировку

15:23 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Более 4 тысяч водителей в Тюменской области в 2017 году были привлечены к административной ответственности за тонированные стекла автомобилей, светопропускаемость которых не соответствует требованиям ГОСТ.

Штраф за незаконную тонировку – 500 рублей, при этом автомобилист должен снять тонировочную пленку. Если он этого не делает, автоинспекторы составляют требование об устранении выявленных недостатков, при этом устанавливаются сроки.

В случае повторной остановки автомобиля с тонировкой, инспектор ДПС направляет в суд административный материал за неподчинение законному требованию сотрудников полиции. За это нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

В этом году шесть автомобилистов уже отбыли административный арест за невыполнение требования инспекторов ДПС об устранении не соответствующей ГОСТ тонировке, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Мероприятия по контролю за светопропускаемостью стекол автомобилей продолжатся.

Соб.инф.

Теги: тонировка , ГИБДД Тюменской области

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