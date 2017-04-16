Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы

Фото следственного комитета РФ

Роскомнадзор заблокировал сайты, предоставляющие услуги по доступу к чужим SMS и сообщениям в мессенджерах, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

"На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в Единый реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, в настоящий момент провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда.

В сообщении поясняется, что согласно статьи 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Кроме того, говорится в релизе, статья 6 Федерального закона №149-ФЗ запрещает получение информации о частной жизни гражданина (физического лица), в том числе информации, составляющей личную и семейную тайну, помимо воли гражданина (физического лица).

Роскомнадзор сообщает: "Статьями Уголовного кодекса Российского Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации)".