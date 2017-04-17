Центр занятости расскажет о рабочих профессиях и научит писать резюме

Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" проходит с 17 по 23 апреля. Ее цель: повышение престижа рабочих профессий.

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района проведет ряд мероприятий, благодаря которым школьники, студенты и их родители смогут познакомиться с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда региона, узнают много нового и интересного об инструментах поиска работы.

Участникам акции предстоит побывать на предприятиях агрохолдинга "Юбилейный", ООО "Тюмень-Водоканал", на хлебокомбинате "Абсолют", в хозяйстве "Плодовое".

17 апреля состоится мастер-класс "Пишем резюме правильно", 18 апреля – мастер-класс "Как пройти собеседование успешно".

19 апреля пройдет профориентационная игра "Кадроворот", она направлена на раннюю адаптацию будущих участников рынка труда к его непростым условиям.

20 апреля состоится круглый стол "Развитие студенческих отрядов как инструмент подготовки кадров для АПК", сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Телефон горячей линии Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района: 27-36-05.

Соб. инф.