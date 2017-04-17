Тюменские студенты провели занятия для крымских школьников

Фото пресс-службы администрации Черноморского района

Обучающие занятия для школьников 1-11 классов Черноморского района Республики Крым, участвующих в проекте "Агроцивилизация," провели студенты-тъюторы ГАУ Северного Зауралья. Они показали ребятам, как пользоваться фондами Президентской библиотеки в режиме удаленного доступа, рассказали об аграрных профессиях.

Тюменцы побывали на экскурсии в историко-археологическом музее-заповеднике "Калос-Лимен", в замке "Викинг" в с. Громово и посетили овцеводческую ферму в с. Медведево, сообщает пресс-служба администрации Черноморского района.

Напомни, в марте 2017 года 21 участник от Черноморского района Республики Крым награжден сертификатами и ценными подарками по итогам научно-исследовательской конференции "Село: вчера, сегодня, завтра", которую организовал ГАУ Северного Зауралья.