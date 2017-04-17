В Тюмени вынесли приговор педофилу

Фото следственного комитета РФ

К 18 годам заключения осужден педофил в Тюмени. Приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя областного центра вынес Ленинский районный суд.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суде установлено, что злоумышленник с 16 сентября 2013 года по 11 ноября 2015 года совершил пять преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы малолетних.

16 сентября 2013 года он подкараулил в одном из подъездов многоквартирного дома на ул. Олимпийской 10-летнюю девочку. Он напал на нее в лифте и совершил с ней иные действия сексуального характера.

Следующей жертвой педофила стала 11-летняя девочка 28 ноября 2013 года в одном из подъездов жилого дома на ул. Широтной. Услышав крик, мать потерпевшей, которая ждала ее из школы, поспешила открыть входную дверь. Насильник убежал.

2 октября 2014 года злодей вновь поджидал свою жертву в одном из подъездов многоквартирного дома на ул. Олимпийской. Он напал на 10-летнюю девочку и силой заставил открыть дверь квартиры. Там он воспользовался ее беспомощным состоянием и надругался над ней.

14 апреля 2015 года в подъезде дома на ул. Моторостроителей мужчина заставил 11-летнюю девочку открыть входные двери квартиры. Находившийся в доме отец услышал шум открывающейся двери и спугнул насильника.

11 ноября 2015 года на лестничной площадке многоквартирного дома на ул. Ставропольской он подкараулил 10-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой. Напав на ребенка, он попытался затащить ее в квартиру, однако девочка оказала активное сопротивление. Она стала кричать и бить руками и ногами в дверь квартиры, чем и спугнула нападавшего.

Крик ребенка услышали родители. Пока отец девочки пытался догнать нападавшего, мать выглянула в окно и увидела, как тот убегает. Женщина закричала стоящему возле дома пожилому человеку, чтобы он помог задержать педофила. Но ему удалось скрыться на припаркованном вблизи автомобиле. Пожилой мужчина запомнил регистрационный знак автомобиля и сообщил об этом отцу пострадавшей девочки. Информацию незамедлительно передали сотрудникам ГИБДД, которые и задержали злоумышленника. По решению суда он был заключен под стражу.

По результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина страдает множественными расстройствами сексуального предпочтения, в том числе педофилией.

Материалы уголовного дела составили 70 томов.

Суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал с осужденного в пользу потерпевших 1 млн 700 тыс. рублей компенсации морального вреда.

После отбытия наказания мужчина в течение двух лет будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, он будет обязан являться в указанный государственный орган два раз в месяц на регистрацию и пройти лечение у психиатра.