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Викуловские активисты получили гранты на реализацию социальных инициатив

20:01 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
perspektiva-inva.ru

Три социальных проекта получили поддержку по итогам конкурса молодежных инициатив "Мой социальный вклад" в Викуловском районе.

Их авторы – ученица викуловской школы №1 Дарья Мещанкина, Елена Фомина и Анастасия Арбиева из каргалинской школы. Все проекты направлены на развитие добровольческого движения в районе, популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание.

Как уточнила специалист по работе с молодежью детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Анастасия Шипачева, конкурс проходил в два этапа. На первом участники заочно представили работы, на втором – защищали презентации. Пока эксперты подводили итоги, конкурсанты и их руководители поучаствовали еще в одной игре от организаторов и придумали идеи для новых проектов.

"Благодаря таким конкурсам активные и талантливые ребята нашего района получают возможность вносить хоть и небольшой, но уже ощутимый вклад в развитие общества", - отметила Анастасия Шипачева.

Евгения Шевцова

Теги: молодежь , Викуловский район , социальные проекты , поддержка

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