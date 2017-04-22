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Тюмень делает первые шаги в развитии медицинского туризма

10:01 22 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
rosminzdrav.ru

Уникальный информационный портал medturism72.ru был создан для того, чтобы жители разных регионов страны, как далеко бы ни был удален конкретный город от Тюменской области, могли получить максимум информационной, консультативной и организационной поддержки для решения проблем со здоровьем, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в областном департаменте здравоохранения. 

Динамичное развитие Тюменского здравоохранения при поддержке правительства области привело к освоению ведущих мировых технологий, ни в чем не уступающих сегодня дорогостоящим федеральным и зарубежным аналогам. В свете актуальной темы импортозамещения, организация въездного медицинского туризма в Тюменскую область имеет колоссальный потенциал, ведь сегодня тюменские клиники имеют все, чтобы обеспечить медицинскую помощь высоких мировых стандартов для пациентов из других городов России. Официальная статистика медицинских учреждений Тюмени доказала актуальность направления, причем, количество въездных медицинских туристов ежегодно растет.

Тюменские клиники могут предложить медицинскому туристу высочайшую квалификацию врачей и медицинского персонала, новейшее медицинское оборудование, комплексное медицинское обслуживание: от диагностики и раннего выявления заболеваний до послеоперационной реабилитации в лучших санаториях региона, комфортные условия пребывания, сбалансированное диетическое питание.

Среди партнеров проекта МСЧ "Нефтяник", Областная клиническая больница №1, государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области Многопрофильный клинический медицинский центр "Медицинский город", Санаторий "Сибирь", ООО "Тюменьзарубежтур", Отель "Mercure Тюмень Центр".

"Мы пока делаем первые шаги в организации медицинского туризма, и надеемся на его бурное развитие", - пояснила руководитель пресс-службы департамента Александра Малыгина.

Напомним, что Россия заняла пятое место из 136 стран мира в категории "Health and Hygiene" (Здоровье и гигиена). По оценкам экспертов Всемирного финансового форума, Российская Федерация сегодня обеспечивает высокое качество оказания медицинской помощи туристам. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Несмотря на то, что данный рейтинг составляется для обычных туристов, путешествующих с целью отдыха и знакомства с другими культурами, Россия, отмечено в сообщении, продолжает укреплять свои позиции и как направление медицинского туризма.

Как сообщила на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина министр Вероника Скворцова: "Высокое качество услуг и комфортные цены привлекли в российские клиники пациентов более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. За 2 года их число увеличилось на 87%".

Борис Олейник

Теги: медицинский туризм

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