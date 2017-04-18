up

18.04.2017 вторник

EUR 59.8393

USD 56.2505

В Тюмени 9..11 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах

14:38 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. 200 ишимских детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города. Еще 150 учащихся посетят дневные лагеря в учреждениях дополнительного образования.

Питание для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет бесплатным. Расходы для этих целей предусмотрены в городском бюджете. По данным департамента по социальным вопросам администрации Ишима, предусмотрено финансирование для 910 ишимских ребят этой категории. Для детей из социально благополучных семей родительская плата составит 50% от общей стоимости питания, что в денежном выражении составляет 1 тыс. 372 рубля. Оставшиеся 50% компенсируют. Кроме того, досуг несовершеннолетних будет организован на 18 площадках по месту жительства и в ТОСах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Традиционно в летний период ишимские подростки смогут подработать. 664 несовершеннолетних будут трудиться в социально-благотворительных отрядах на базе ТОСов города, в центре "Согласие", мобильных и школьных отрядах, библиотеках и других учреждениях. Заработная плата за месяц при двухчасовом рабочем дне составит 2 тыс. 958 рублей от Центра развития. Дополнительно школьники получат материальную помощь от Центра занятости населения в размере 977 рублей.

Летом в Ишиме будет реализовано несколько проектов: в школе актива, проекте выходного дня, посещении экскурсионных мест отдыха "Ишимская земля", палаточных лагерях примут участие около 400 школьников, в том числе и дети группы особого внимания.

Глава Ишима Федор Шишкин поручил департаменту по социальным вопросам обеспечить готовность пришкольных лагерей к летнему сезону до 20 мая. Будет уделено особое внимание безопасности: обработке территории школ от клещей, рассмотрению вопросов эвакуации и соблюдения правил пожарной безопасности.  По требованию руководителя муниципалитета в летние оздоровительные программы включены профилактические мероприятия, в том числе по безопасности дорожного движения. "Дети группы особого внимания должны находиться на ежедневном контроле", - подчеркнул Федор Шишкин.

Соб. инф.

Теги: Федор Шишкин , Ишим , детский летний отдых , летние пришкольные лагеря

Последние новости

16:16 Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца Фото
16:05 В Ханты-Мансийске пройдет парад судов
15:54 В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару
15:43 Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО
15:32 Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"
15:21 Областная физико-математическая школа набирает учеников
15:10 В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей
15:00 Тюмень - город-флагман "Студенческой весны" Фото
14:49 В Тобольске растет туристический поток
14:38 Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал успехов и новых открытий участникам конкурса "Педагог года"

Губернатор: проектная документация для строительства школы и поликлиники в Тобольске нуждается в проработке

Посевные площади в Тюменской области увеличатся

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Общество

Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца

В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Спорт

В Тюмени отберут спортсменов в сборную по прыжкам на батуте

Сибирские футболисты пропустили "Мотор"

Возле тюменской школы счет шел на секунды

Происшествия

Тюменец без разрешения спилил тринадцать сосен

На дороге под Тюменью водитель не заметил женщину в темноте

Три года проведет в колонии-поселении виновник смертельной аварии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+