Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах

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Более 3 тыс. 200 ишимских детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города. Еще 150 учащихся посетят дневные лагеря в учреждениях дополнительного образования.

Питание для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет бесплатным. Расходы для этих целей предусмотрены в городском бюджете. По данным департамента по социальным вопросам администрации Ишима, предусмотрено финансирование для 910 ишимских ребят этой категории. Для детей из социально благополучных семей родительская плата составит 50% от общей стоимости питания, что в денежном выражении составляет 1 тыс. 372 рубля. Оставшиеся 50% компенсируют. Кроме того, досуг несовершеннолетних будет организован на 18 площадках по месту жительства и в ТОСах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Традиционно в летний период ишимские подростки смогут подработать. 664 несовершеннолетних будут трудиться в социально-благотворительных отрядах на базе ТОСов города, в центре "Согласие", мобильных и школьных отрядах, библиотеках и других учреждениях. Заработная плата за месяц при двухчасовом рабочем дне составит 2 тыс. 958 рублей от Центра развития. Дополнительно школьники получат материальную помощь от Центра занятости населения в размере 977 рублей.

Летом в Ишиме будет реализовано несколько проектов: в школе актива, проекте выходного дня, посещении экскурсионных мест отдыха "Ишимская земля", палаточных лагерях примут участие около 400 школьников, в том числе и дети группы особого внимания.

Глава Ишима Федор Шишкин поручил департаменту по социальным вопросам обеспечить готовность пришкольных лагерей к летнему сезону до 20 мая. Будет уделено особое внимание безопасности: обработке территории школ от клещей, рассмотрению вопросов эвакуации и соблюдения правил пожарной безопасности. По требованию руководителя муниципалитета в летние оздоровительные программы включены профилактические мероприятия, в том числе по безопасности дорожного движения. "Дети группы особого внимания должны находиться на ежедневном контроле", - подчеркнул Федор Шишкин.

Соб. инф.