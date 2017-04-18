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В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

16:05 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admhmansy.ru

Праздничный водный парад состоится в Ханты-Мансийске 12 июня в честь празднования 435-летия города. Караван речных кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет вверх по протоке Самаровской вдоль набережной Ханты-Мансийска по Иртышу до 26 км и вернется обратно.

Впервые парад судов состоялся в Ханты-Мансийске в 2016 году.  В 2017 году организаторы планируют сделать парад более масштабным и красочным, и рассчитывают, что это станет доброй традицией в столице Югры.

Командовать парадом будут сотрудники Государственной инспекции маломерных судов, которые уже сейчас напоминают его главные правила – запрещено брать в лодку малолетних детей, а также более четырех пассажиров, запрещены остановки, маневрирование, подход к речному вокзалу, нарушение скоростного режима и дистанции, начало движения - по команде распорядителя парада, расстояние между судами - 50 метров, интервал от берега – 60.

Стать участником может каждый законный владелец (предприятие) речного, парусного или маломерного судна, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска. 

Теги: Ханты-Мансийск , День города , суда

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