В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

admhmansy.ru

Праздничный водный парад состоится в Ханты-Мансийске 12 июня в честь празднования 435-летия города. Караван речных кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет вверх по протоке Самаровской вдоль набережной Ханты-Мансийска по Иртышу до 26 км и вернется обратно.

Впервые парад судов состоялся в Ханты-Мансийске в 2016 году. В 2017 году организаторы планируют сделать парад более масштабным и красочным, и рассчитывают, что это станет доброй традицией в столице Югры.

Командовать парадом будут сотрудники Государственной инспекции маломерных судов, которые уже сейчас напоминают его главные правила – запрещено брать в лодку малолетних детей, а также более четырех пассажиров, запрещены остановки, маневрирование, подход к речному вокзалу, нарушение скоростного режима и дистанции, начало движения - по команде распорядителя парада, расстояние между судами - 50 метров, интервал от берега – 60.

Стать участником может каждый законный владелец (предприятие) речного, парусного или маломерного судна, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.