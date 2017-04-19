Житель Югры из ревности поджег дом возлюбленной

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Кондинские полицейские задержали подозреваемого в поджоге, в результате которого погиб человек.

Возгорание дома и надворных построек произошло в п. Куминский. При проведении осмотра места происшествия был обнаружен труп 23-летнего мужчины, проживающего в сгоревшем доме.

Специалисты установили, что возгорание произошло в результате поджога.

Опросив очевидцев и свидетелей, оперативники вышли на след предполагаемого поджигателя. Им оказался местный 52-летний мужчина, ранее не судимый. Подозреваемый признался, что совершил поджог из ревности, так как ранее он проживал в этом доме с сожительницей, которая после расставания стала встречаться с другим мужчиной. О том, что в доме мог находиться сын сожительницы, мужчина не знал.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.