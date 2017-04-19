Проект тюменского многофункционального центра - лучший в России

mfcto.ru

Проект оптимизации процесса предоставления услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета принес победу МФЦ Тюменской области в конкурсе многофункциональных центров России, который организовало Министерство экономического развития РФ.

Это второй всероссийский успех в истории работы сети центров "Мои документы" в Тюменской области, сообщает ГАУ ТО "МФЦ".

На этот раз региональный многофункциональный центр изменил процесс выдачи охотничьих билетов. Благодаря разработанной и внедренной автоматизированной системе отпала необходимость передавать в Госохотуправление заявления на бумаге и фотографию. Документы поступают на обработку в орган власти сразу после приема в МФЦ, при заполнении заявления делается и фотография, которая пересылается в электронном виде.

За счет системы появилась возможность создать единый центр принятия решения по услуге в областной столице. Теперь в этом процессе задействованы не 26 сотрудников Госохотуправления (в каждом муниципальном районе и городском округе, как это было ранее), а всего два в Тюмени.

После изготовления охотничий билет в течение двух рабочих дней доставляется в любой центр госуслуг, которые работают в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске с понедельника по субботу с 8 до 20 часов, в районных центрах со вторника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 8 до 16 часов. Получателя услуги информируют о готовности охотбилета с помощью СМС или электронной почты.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что региональные МФЦ эффективно решают важные задачи по упрощению процесса получения государственных услуг.

"Люди уже почувствовали, что многие услуги стало получить гораздо быстрее и комфортнее в таких центрах, работу следует продолжить: расширять перечень услуг и искать решения для повышения оперативности их оказания", - отметил глава области.

Всего региональные центры госуслуг на конкурс выдвинули 50 проектов. По итогам рассмотрения номинированы 14 участников.

Напомним, что в 2015 году многофункциональный центр Тюменской области был отмечен за проект "Полный цикл услуг "Выдача электронной транспортной карты" и "Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области".

Соб. инф.