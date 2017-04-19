В Ялуторовске приготовят гигантскую яичницу

Фото из группы Ялуторовского острога "ВКонтакте"

Приготовление яичницы из тысячи яиц станет главным событием праздника "Красная горка" в Ялуторовском остроге 22 апреля.

Как пояснили организаторы, для этого они задействуют трехметровую сковороду, на которой в Масленицу пытаются испечь гигантский блин. При этом с яичницей все будет проще: ее не нужно переворачивать, а за несколько дней до праздника повара провели успешную репетицию. Попробовать необычное блюдо смогут все желающие.

фото дворца культуры Арт-Вояж

Также гости праздника отведают кашу "из топора", приготовленную по старинным рецептам, блюда славянской кухни, традиционные пасхальные угощения. На отдельной площадке откроется ярмарка сибирской выпечки и сладостей.

Напомним, празднование Красной горки – традиционное весеннее народное гуляние, которое проходит спустя неделю после Пасхи. В Ялуторовске оно начнется в 10 часов с ярмарки-выставки "День застройщика" на Сретенской площади. Также в программе ярмарка ремесленников, стилизация традиционной свадьбы, мастер-классы по росписи пасхальных яиц, массовые хороводы и молодецкие забавы.

Евгения Шевцова