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В Ялуторовске приготовят гигантскую яичницу

17:32 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы Ялуторовского острога "ВКонтакте"

Приготовление яичницы из тысячи яиц станет главным событием праздника "Красная горка" в Ялуторовском остроге 22 апреля.

Как пояснили организаторы, для этого они задействуют трехметровую сковороду, на которой в Масленицу пытаются испечь гигантский блин. При этом с яичницей все будет проще: ее не нужно переворачивать, а за несколько дней до праздника повара провели успешную репетицию. Попробовать необычное блюдо смогут все желающие.

фото дворца культуры Арт-Вояж

Также гости праздника отведают кашу "из топора", приготовленную по старинным рецептам, блюда славянской кухни, традиционные пасхальные угощения. На отдельной площадке откроется ярмарка сибирской выпечки и сладостей.

Напомним, празднование Красной горки – традиционное весеннее народное гуляние,  которое проходит спустя неделю после Пасхи. В Ялуторовске оно начнется в 10 часов с ярмарки-выставки "День застройщика" на Сретенской площади. Также в программе ярмарка ремесленников, стилизация традиционной свадьбы, мастер-классы по росписи пасхальных яиц, массовые хороводы и молодецкие забавы.

Евгения Шевцова

Теги: Красная горка , Ялуторовский острог , Масленица , Пасха , народные промыслы

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